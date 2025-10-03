Fostul campion Rafael Nadal primește titlul de Doctor Honoris Causa

Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 03 octombrie 2025, ora 11:41,
Rafael Nadal
Rafael Nadal

Rafael Nadal va fi onorat vineri de Universitatea din Salamanca, care îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa în cadrul unei ceremonii desfășurate în aula clădirii istorice a instituției.

Distincția a fost propusă de decanul Facultății de Educație, Ricardo Canal, care a evidențiat valorile pe care le întruchipează fostul mare campion: disciplină, muncă în echipă, umilință, perseverență și angajament față de excelență.

Inițiativa a fost aprobată de 66% dintre doctorii universității, deși o parte dintre aceștia au contestat oportunitatea acordării unui astfel de titlu în afara domeniului strict academic.

rafael nadaltenisDoctor Honoris Causa
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport