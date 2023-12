Fostul căpitan al Germaniei își dorește să îmbrace tricoul naționalei României: ”Vreau să joc primul meci”

Rareș Canea (19 ani), fundașul român legitimat la echipa secundă a lui Bayern Munchen, a declarat că își dorește să evolueze pentru naționala României.

Canea a fost căpitanul primei reprezentative U17 a Germaniei, dar a discutat cu Mihai Stoichiță și își dorește să fie convocat la naționala de seniori a României.

”Vara trecută am fost cu tatăl meu la baza FRF și am vorbit cu domnul Stoichiță. Am mai avut contact cu naționala României la U16, dar clubul nu m-a lăsat să mă duc. La U16 și U17 am jucat pentru naționala Germaniei, înainte să înceapă povestea cu genunchiul (n.r. – ruptură a ligamentului încrucișat anterior).

Următorul pas pe care vreau să-l fac e să joc primul meu meci pentru România. Am ales România! M-am și întâlnit la Munchen cu un selecționer”, a spus Rareș Canea, potrivit iAMSport.