Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!”

Deși CFR Cluj a pierdut jocul tur, scor 1-2, fostul căpitan din Gruia, Ricardo Cadu, este încrezător că trupa lui Dan Petrescu poate întoarce soarta calificării pe terenul lui Sporting Braga.

Fostul căpitan de la CFR Cluj, convins că ardelenii pot produce surpriza cu Braga

În ciuda faptului că este portughez, Ricardo Cadu a dezvăluit faptul că își dorește ca CFR Cluj să meargă mai departe și a anunțat că va fi prezent pe stadion pentru a susține formația pregătită de Dan Petrescu.

”Da, voi merge la meci. Nu sunt împărțit. Vreau să câștige CFR, este echipa mea de suflet și vreau să câștige tot timpul.

Am văzut meciul din tur, iar Braga a fost mai bună. CFR a avut câteva momente în care putea să dea gol, dar adversarii au fost mai buni.

CFR poate să câștige meciul din Portugalia fără probleme. Braga este bună, dar nu este o super echipă. Braga nu trece prin cel mai bun moment, a avut probleme în ultima partidă din campionat. Nu este un scor greu de întors”, a declarat Cadu, pentru .