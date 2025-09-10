Fostul fotbalist argentinian Javier Pastore deschide un muzeu la Cordoba, localitatea sa natală din Argentina

Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Javier Pastore, doreşte să împărtăşească experienţa sa de viaţă cu locuitorii oraşului său natal, Córdoba, din Argentina, prin deschiderea unui muzeu.

Retras din activitate şi stabilit la Madrid, Javier Pastore va deschide un muzeu al sportului în Córdoba, Argentina. „Vreau să le ofer oamenilor din oraşul meu posibilitatea de a împărtăşi experienţa mea de viaţă şi să le pun la dispoziţie un spaţiu unde să poată admira tricourile marilor jucători pe care i-am întâlnit”, explică fostul mijlocaş internaţional argentinian.

„Dar nu doar tricouri de fotbal. Vor fi şi articole purtate de jucători de tenis, piloţi de MotoGP etc. Am o mulţime de lucruri din toate sporturile pe care le-am păstrat datorită cunoştinţelor pe care mi le-am făcut. Am peste 500 de tricouri.”, a spus el.

Pastore (36 de ani) adaugă zâmbind: „Acum sunt şi mai rău. Oriunde merg, cer tricouri. Când băieţii (intendenţii) din Paris mă văd venind la un meci, îmi spun imediat: „Ok, ştim ce tricou vrei! ” Îmi face mare plăcere să fac asta pentru oraşul meu, Córdoba”.

Pastore a trecut în carieră pe la cluburile Palermo, Paris SG şi AS Roma, având 29 de selecţii şi două goluri marcate pentru naţionala Argentinei.