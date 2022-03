Fostul fotbalist de la FCSB care este pregătit pentru o carieră în antrenorat: „Nu era în capul meu să fac asta”

Geraldo Alves și-a încheiat cariera în 2017, în tricoul celor de la Astra Giurgiu. Fostul fundaș a spus adio fotbalului la 36 de ani, după ce a jucat o bună perioadă și la FCSB.

Portughezul s-a orientat recent spre o carieră de antrenor și aproape că a terminat cursurile pentru obținerea licențelor necesare practicării noii meserii.

”Nu era în capul meu să fiu antrenor. După nişte conversaţii cu soţia, cu părinţii… mi-au zis măcar să încerc să fac cursul. Am fost acolo la Clinceni şi am avut experienţa cu domnul profesor Palade. A început să-mi placă foarte mult, cel puţin cu copiii. Nu e deloc uşor, dar cred că trebuie să fie. Dacă vrei să ai un viitor bun şi îi înveţi pe copii… Cred că cel mai important e chiar să-i înveţi. Şi dacă ai fi fost jucător, cred că asta nu are nicio legatură cu să fii antrenor.

Pentru mine era mai uşor să o fac în Bucureşti pentru că eram mai aproape de familie şi de casă. Eu locuiesc în Bucureşti. Am venit aici pentru că, din păcate, Federaţia şi şcoala de antrenori au un conflict şi nu a putut să fie rezolvat. În Portugalia există un protocol cu guvernul prin care oricare jucător care are mai mult de şapte ani ca profesionist poate direct să meargă la Licenţa B”, au fost explicațiile oferite de lusitan pentru Orange Sport.

Geraldo Alves a mai jucat în fotbalul românesc și pentru Petrolul, iar în afara Portugaliei a mai bifat o experiență în Grecia, la AEK Atena. În țara natală, cele mai multe meciuri le-a disputat pentru Pacos Ferreira, 90, dar a bifat și 5 partide în tricoul Benficăi. Portughezul îl oferă drept model pe unul dintre tehnicienii din Liga 1 de care a rămas impresionat.

„Prima licenţă, Licenţa C, cred că durează un an şi jumătate, licenţa pe care o fac eu durează şase luni, dar după Licenţa A e aproape imposibil să le facă. Sunt numai 30 de persoane prin invitaţie. Licenţa Pro, tot la fel, cred că trebuie nişte ani de experienţă şi atunci poţi să o ceri.

Vreau să ţintesc pentru copii şi juniori… ăsta era gândul meu. Să fii la seniori e puţin mai greu, cel puţin în România, pentru că nu există o linişte pentru antrenori. Am văzut şi îmi place să vorbesc mereu de Prepeliţă de la FC Arges şi e un exemplu. Deja nu aveau răbdare, dar, încet-încet, a făcut o performanţă în primul an când e în Liga 1”, a mai transmis fostul fundaș.