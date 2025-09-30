Fostul fundaș Vizcarrondo, selecționer interimar al Venezuelei

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 01 octombrie 2025, ora 00:07,
Oswaldo Vizcarrondo, fost fundaș al naționalei Venezuelei, a fost numit selecționer interimar al reprezentativei pentru următoarele două meciuri amicale din octombrie, a anunțat luni Federația Venezueleană de Fotbal (FVF).

Decizia vine după demiterea argentinianului Fernando Batista, ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială 2026.

Vizcarrondo va conduce echipa la confruntările cu Argentina și Belize, programate pe 10 și 14 octombrie, în Statele Unite.

