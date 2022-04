Fostul goleador al Ligii 1, George Țucudean, șochează: „Am urât fotbalul, nu voiam să mai aud!”. Ce a declarat acesta despre cariera sa

George Țucudean, ajuns la 30 de ani, a fost nevoit să spună stop carierei sale de fotbalist, acum un an și jumătate. Fostul atacant a făcut recent câteva dezvăluiri șocante despre sportul pe care l-a practicat atâta timp.

Mai exact, problemele de sănătate l-au împiedicat să mai joace fotbal. Acesta a rămas cu traume pe care le-a depășit cu greu.

„Numai eu am fost nebun, eram disperat!”

„Acum am început să mă mai uit la meciuri, dar am avut o perioadă în care am urât fotbalul, nu voiam să mai aud. Mi-a fost greu pentru că am avut o ură, știam că la fotbal am pățit lucrurile alea. Perioada a durat cam 3-4 luni.

Având în vedere câte lucruri se întâmplă cu jucătorii cu probleme cardiace nu am văzut unul care să se opereze și după 3 saptămâni să joace. Numai eu am fost nebun, eram disperat, întrebam doctorul când pot să încep efortul. Mi-a zis 10 zile, dar problema nu era inima, era locul unde am făcut operația. Eu după 10 zile făceam bicicletă și am început să alerg, eram disperat să revin. Poate că ar fi trebui să fac o pauză de 6 luni. Cel puțin, la mine cred că au fost pe fond de stres”, a declarat George Țucudean pentru Sport.Ro.

Statisticile lui Țucudean

Fostul atacant român a bifat în cariera sa 284 de meciuri, a marcat 90 de goluri și a oferit 32 de asisst-uri. Pentru naționala României a înregistrat 10 selecții alături de 3 goluri.

A fost desemnat fotbalistul anului în România în 2018. De asemenea, a fost golgheterul Ligii 1 în sezoanele 17/18 (15 goluri) și 18/19 (18 goluri).