Fostul internațional a comentat transferul jucătorului român: ”N-o să fie uşor?”

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven.

Fotbalistul a plecat de la Parma, după ce toataă vara a fost subiectul unei potențiale plecări.

Recent, Basarab Panduru a comentat plecarea jucătorului în Olanda.

„Mi se pare că e bine pentru el. Este o echipă mare, joacă acolo în 4-3-3 în dreapta. O echipă care marchează în campionat în jur de 90, 100 de goluri. O echipă care a câştigat campionatul, cu greu. E bine pentru el, n-o să fie uşor, acolo sunt jucători în stânga şi în dreapta.

L-au cumpărat şi pe băiatul lui Van Bommel, a şi dat gol. Îl au pe Perisic pe partea stângă. El joacă şi în dreapta, şi în stânga. În dreapta a făcut istorie şi la echipa naţională, acolo e postul lui”, a spus Panduru, la PrimaSport.