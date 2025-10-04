Fostul internaţional Florin Bătrânu va fi coordonatorul departamentului de scouting al Politehnicii Timişoara

Politehnica Timişoara are din această lună un departament dedicat scoutingului. Coordonatorul acestuia e fostul internaţional Florin Bătrânu, care va colabora cu scouterii Alex Pilder şi Victor Socolov, a anunţat clubul din liga a treia.

„În primul rând eu tot timpul am fost aici, în Timişoara, Poli e echipa care m-a făcut ceea ce am ajuns. Cred că sunt unul dintre foştii jucători care au prins trei epoci diferite ale Politehnicii: perioada ’90, cea veche; apoi AEK-ul lui Toni Doboş, în care erau vremuri frumoase, cu stadion plin şi entuziasm şi am încheiat cu perioada de belşug, când s-au realizat lucruri extraordinare vizavi de investiţiile făcute în baza de antrenament… În orice caz cred că sunt persoana prin a cărei ochi au trecut foarte mulţi jucători ai Politehnicii pe care eu i-am recomandat spre echipa mare. Precum Vlad Dragomir, Marius Marin, l-am ochit şi l-am propus lui Dan Alexa şi l-a şi promovat la acea vreme. Eu nu pot decât să fiu bucuros că s-au gândit la mine, sunt dedicat clubului Poli. Primul target al meu e ca exodul tinerilor fotbalişti din Timişoara să se oprească. M-am săturat să tot văd tineri jucători plecaţi din Timişoara pe la Arad, Craiova, Bucureşti, prin toată ţara şi beneficiază alţii de munca antrenorilor noştri. Se trece spre normalitate la un club de fotbal. Departamentul de scouting e poate cel mai important într-un club profesionist pentru că aducerea jucătorilor şi vânzarea lor asigură o bună parte din bugetul clubului la multe echipe”, a declarat Florin Bătrânu, şeful departamentului de scouting al Politehnicii Timişoara

Florin Ionel Cornelaş Bătrînu s-a născut la 19 martie 1971, la Oraviţa (CS). A evoluat de-a lungul carierei la CFR Timişoara, Poli Timişoara, FC Naţional Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Universitatea Craiova, BFC Dynamo Berlin, UMT şi Kispest Honved. Fostul fundaş a înregistrat opt selecţii la echipa naţională a României. Cu Poli şi U Craiova a fost finalist în Cupa României. Ca antrenor a activat la CFR Timişoara, CSC Dumbrăviţa (ulterior a fost coordonatorul centrului juvenil al alb-verzilor), echipa naţională feminină şi e antrenor coordonator la clubul CS Giroc-Chişoda.

Alex Pilder a activat ca antrenor în centrul juvenil al belgienilor de la RCS Brainois, a fost video scout intern la Dinamo Tibilisi (Georgia), analist video la Olympic Charleroi (Belgia) şi chief scout la cluburile UTA, Dinamo şi Rapid Bucureşti.

Victor Socolov a fost scouter la UTA, Rapid Bucureşti şi chief/lead scouter şi video analist la Dinamo Bucureşti.