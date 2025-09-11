Fostul jucător al lui FCSB și Dinamo s-a despărțit de noua echipă: ”Mulțumesc tuturor”

Daniel Popa a anunțat despărțirea de gruparea din liga a doua a Turciei, Genclerbirligi.

Jucătorul a ajuns la turci, liber de contract, după ce a întrerupt contractul cu FCSB.

Atacantul a contribuit la promovarea lui Genclerbirligi în Liga 1.

”Mulțumesc, Genclerbirligi, pentru șansa de a juca pentru această echipă. Mă bucur că împreună am reușit să aducem această echipă în prima ligă, acolo unde îi este locul! Mulțumesc suporterilor care au fost alături de mine în această perioadă, mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine – veți avea mereu un loc în inima mea! A fost o experiență atât de grozavă!”, a scris Daniel Popa pe contul personal de Instagram.

Popa a mai jucat pentru echipele autohtone Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani și U Cluj.

650.000 de euro este cota lui Daniel Popa, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.