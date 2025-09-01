Fostul jucător al Rapidului, aproape de un transfer la o forță a Europei! Giuleștenii pot încasa o sumă importantă

Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, are un start excelent de sezon la Sparta Praga, iar o formație dintr-un campionat de top a făcut o ofertă importantă cehilor pentru fotbalistul de 25 de ani.

În cazul în care mutarea se va finaliza, o parte din sumă va ajunge în conturile giuleștenilor, care au păstrat un procent dintr-un viitor transfer.

Albion Rrahmani, aproape de un transfer la o forță a Europei

Olympique Lyon îl dorește pe fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, iar francezii au făcut deja o ofertă pentru fotbalistul kosovar, care nu a fost însă acceptată de actuala echipă a acestuia, Sparta Praga. „Olympique Lyon a făcut o ofertă de 6 milioane de euro pentru atacantul de la Sparta Praga, Albion Rrahmani.

Clubul din Cehia solicită 8 milioane de euro în schimbul acestuia”, a anunțat jurnalistul Santi Aouna pe contul oficial de X. Rapid, care a primit 5 milioane de euro din partea celor de la Sparta Praga în schimbul lui Rrahmani, a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Aşadar, în cazul în care Lyon va accepta să achite 8 milioane de euro, 1,2 milioane vor reveni giuleștenilor.