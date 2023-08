Galeria Rapidului dezvăluie ce nemulțumiri au: ”Nu s-a ținut cont de dorința noastră. Și Cristiano a fost depășit”

Rapid a pierdut meciul disputat pe teren propriu, cu Petrolul, scor 0-2, din etapa a cincea a SuperLigii.

Gheorghe Răducan, fostul lider de galerie al ”giuleștenilor”, a dezvăluit care sunt nemulțumirile suporterilor echipei din ultimul timp.

”Șumudică a zis că nu mai recunoaște Giuleștiul. Eu cred că greșește. A fost o perioadă neagră în istoria Rapidului, dar am fost lângă echipă, noi am fost artizanii. Am reușit să aducem echipa aici.

Plătim cele mai scumpe abonamente, cele mai scumpe tricouri. Ne comparăm cu echipele din Europa. Domnul Șucu a făcut investiții, dar lucrurile nu sunt așa cum ne așteptam.

Am spus-o public, am avut răbadre, că e reconstrucție, dar noi am ajuns la etapa în care trebuie să facem performanță. Presiunea e presiune. Publicul din Giulești a susținut echipa până la capăt.

Nu s-a ținut cont de dorința noastră (n.r. la numirea antrenorului). E decizia conducerii. Nici noi nu putem să mai punem gaz pe foc. Eu nu mai știu ce e de făcut. Echipa e în derivă.

Domnul Șucu a luat contact cu adevăratul Rapid. Eu niciodată nu am să fiu de acord ca jucătorii să fie înjurați în Giulești.

Din păcate, așa s-a întâmplat cu Pancu, Șumudică, Coman, Niculae. Ferească să nu se întâmple și cu Săpunaru. Nu e nimeni fără de păcat. Nu trebuie să ștergem și lucrurile bune.

Acum rămâne de văzut ce vor decide conducătorii. E o situație delicată. Ei au misiunea să scoată echipa din acest impas.

Publicul a avut o reacție. Va fi alături de echipă. Nu va înjura echipa din minutul 1. Dacă nu sunt rezultate… Presiunea e mai mare pe echipă. Dacă nu vor câștiga, vor fi reacții dure din partea publicului.

Nu e vorba de ruptură. E vorba că domnul Șucu a delegat două persoane care să se ocupe de transferuri, e voba de Daniel Niculae și Victor Angelescu. Le-a pus la dispoziție un buget de 4 milioane. Ei s-au implicat. E normal ca cei doi să fie trași la răspundere.

Mai e și jucătorul din Kosovo, o să mai dureze 2-3 săptămăni. Eu nu știu ce mai e de spus. Cei care conduc sunt în măsură să rezolve problemele. Echipa e în derivă.

Și Cristiano trebuie să găsească soluții. Din păcate, nu prea le-a găsit. Am văzut că dânsul a schimbat jumătate de echipă. Le-a schimbat posturile. Nu am înțeles nimic. Și Cristiano a fost depășit”, a spus Gheorghe Răducan, la Liga Digisport.