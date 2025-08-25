Fostul mare internațional belgian Philippe Albert îi ia apărarea lui Mircea Rednic

Antrenorul român Mircea Rednic este ‘alegerea potrivită’ pentru Standard Liege, în ciuda celor două înfrângeri severe suferite în ultimele două etape de campionat, a declarat Philippe Albert, fost fundaș important al naționalei Belgiei, într-o emisiune a radioteleviziunii belgiene RTBF.

„Pentru a antrena un club mare ca Standard, ai nevoie de experiență”, susține Albert

Standard a început bine campionatul Belgiei, cu 7 puncte după primele trei etape, însă după un 0-3 pe terenul campioanei en titre Union Saint-Gilloise, a urmat un eșec la același scor, acasă, în fața lui Cercle Bruges, într-un meci în care echipa din Liege a avut trei atacanți indisponibili și a comis grave greșeli în apărare.

Philippe Albert a reacționat după ce mai mulți internauți s-au întrebat dacă Standard are nevoie de un antrenor mai modern decât Rednic.

‘Ce este un antrenor modern? Cineva care lucrează cu date, nu sunt fan! Rămân convins că pentru a antrena un club mare precum Standard, ai nevoie de cineva cu experiență. Pentru mine, Rednic este alegerea potrivită. Trebuie să sperăm că această înfrângere împotriva lui Cercle este un accident de parcurs. Și că își vor reveni. (…) Se întâmplă să ai o zi proastă’, a spus Albert.

Albert a fost ‘foarte dezamăgit de atitudinea generală’ a lui Standard în meciul cu Cercle Bruges.

‘Sunt foarte dezamăgit de atitudinea generală. Poți să ai o repriză proastă așa cum li s-a întâmplat lor, dar când joci acasă pe un stadion arhiplin, trebuie să reacționezi. Și, din păcate, nu au fost destui lideri în acest meci’, a comentat fostul fundaș.