Fostul mijlocaş Jack Wilshere, numit antrenor principal la Luton Town
Fostul mijlocaş Jack Wilshere se întoarce la primul său club, fiind numit antrenor al echipei Luton Town. Clubul, retrogradat în League One (divizia a treia engleză), a început sezonul cu rezultate slabe, potrivit News.ro.
Fostul internaţional englez a fost numit antrenor al echipei Luton Town, clubul la care a început să joace fotbal în 2001, până la plecarea sa la Arsenal în 2007.
„Am impresia că am închis cercul”, a spus el luni. „Aveam opt ani când am ajuns la Luton pentru prima dată, aşa că presupun că se poate spune că destinul a vrut ca primul meu post de antrenor cu normă întreagă să fie la acest club”, a afirmat Wilshere.
Retras din activitate din 2022, după o ultimă colaborare cu Aarhus GF din Danemarca, Wilshere (33 de ani) s-a orientat foarte repede către cariera de antrenor. A fost numit antrenor al echipei U18 a clubului Arsenal pentru mai bine de doi ani (iulie 2022 – octombrie 2024), înainte de a deveni antrenor secund, apoi antrenor interimar la Norwich City, club pe care l-a părăsit în luna mai. Acum se lansează pe banca echipei Luton Town, actualmente pe locul 11 în League One, după ce a suferit două retrogradări consecutive.
În această misiune, Wilshere va fi secondat de Chris Powell (56 de ani), fost internaţional englez (5 selecţii între 2001 şi 2002), care a antrenat mai multe echipe în anii 2000.