Fostul ”roș-albastru” a anunțat că se retrage: ”La revedere, fotbalule, dar nu pentru totdeauna!”

Stefan Nikolic, fostul atacant al FCSB-ului și care în ultimul an și jumătate a evoluat la gruparea SCM Zalău, a anunțat că ”agață ghetele în cui” la vârsta de 35 de ani.

”După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. A fost o călătorie emoționantă, cu multe succese și eșecuri, dar plec mulțumit și mândru de tot ce am realizat.

Să joc în 13 țări diferite, să cunosc atât de mulți oameni, să acumulez experiență și să-mi fac mulți prieteni, toate acestea sunt neprețuite.

Aș dori să mulțumesc familiei, prietenilor și suporterilor care mi-au fost alături în tot acest timp! La revedere, fotbalule, dar nu pentru totdeauna!”, a scris Stefan Nikolic, pe Instagram.

Jucătorul muntenegrean a jucat pentru ”roș-albaștri” în perioada iulie 2011 – ianuarie 2014, iar apoi a semnat cu echipa sud-coreeană Incheon.