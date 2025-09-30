Fostul șef al lui Bayern, Rummenigge, critică sumele de transfer: ”La Munchen nu am fi plătit atât”

Bayern München a adus doar doi jucători în această vară, iar politica de transferuri a stârnit discuții după ce mai mulți tineri din Bundesliga au plecat în Anglia. Karl-Heinz Rummenigge, fost președinte al consiliului de administrație și în prezent membru al consiliului de supraveghere al clubului, a explicat de ce bavarezii au refuzat anumite mutări considerate prea costisitoare.

Rummenigge a povestit că, în momentul negocierilor pentru Nick Woltemade, a transmis conducerii, din care fac parte Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen și Max Eberl, că sumele cerute de Stuttgart au depășit limitele acceptabile.

”Nu ar trebui să satisfacem fiecare pretenție doar pentru a face pe cineva fericit, mai ales contabilii de la VfB Stuttgart”, a spus el într-un interviu.

Transferul lui Woltemade s-a concretizat ulterior în Anglia, pentru o sumă și mai mare.

„Nu pot decât să felicit Stuttgartul că a găsit, între ghilimele, un idiot care a plătit atât de mult. La München nu am fi făcut niciodată asta”, a adăugat oficialul bavarez.