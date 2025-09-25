Fostul star al lui Real Madrid a cerut revenirea lui Neymar la națională

Fostul mare atacant brazilian Ronaldo, dublu campion mondial, a declarat că își dorește revenirea lui Neymar la națională pentru Cupa Mondială din 2026, subliniind că „Seleçao nu are alt fotbalist” de nivelul său, notează Le Figaro.

În prezent jucător la Santos, unde s-a întors în ianuarie, Neymar a marcat 79 de goluri în 128 de partide pentru echipa națională, dar nu a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru meciurile din preliminarii.

”Sperăm să fie 100% pentru Cupa Mondială, pentru că nu mai avem un alt jucător ca el”, a spus „El Fenomeno”.

Neymar nu a mai evoluat pentru Brazilia din octombrie 2023, când s-a accidentat grav la genunchi într-un meci cu Uruguay.