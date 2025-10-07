Fostul star de la Bayern Munchen, scandal-monstru la celebrul festival Oktoberfest: „Am fost provocat și insultat”

Mijlocașul ofensiv, considerat în startul carierei ca fiind unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai lumii, posibil un viitor câștigător al Balonului de Aur, a ajuns să evolueze în Turcia, chiar dacă are doar 29 de ani, vârstă considerată ideală pentru a performa la cel mai înalt nivel.

Leroy Sane, fotbalistul lui Galatasaray, scandal cu fanii germani

Cei de la Bayern au dorit să-l păstreze în continuare pe cel care a fost numărul 10 al echipei în stagiunea trecută, însă oferta venită de la Galatasaray a fost mai bună din punct de vedere financiar, astfel neamțul a ales să schimbe echipa.

Decizia luată nu a fost foarte bine primită de suporterii lui Bayern, care l-au acuzat pe jucător că se gândește doar la partea financiară și nu și la rezultatele sportive și la trofee.

Nici în Turcia nu o duce mai bine Leroy Sane, unde e criticat pentru că nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, fiind chiar trecut pe banca de rezerve de Okan Buruk. Ultima problemă a jucătorului vine însă din afara gazonului.

Concret, cei de la notează un incident în care Sane este luat în colimator de mai mulți fani nemți, în timp ce se afla la celebrul festival Oktoberfest, în Germania.

„Am fost provocat și insultat personal în cortul festivalului pentru o perioadă lungă de timp. Echipa mea, Galatasaray, a fost și ea insultată. Atmosfera s-a încălzit și am fost împins.

A urmat o scurtă încăierare. Evident că ar fi trebuit să reacționez mai calm în acel moment și ar fi trebuit să adopt o atitudine mai relaxată: sunt conștient de acest lucru și voi învăța din această greșeală”, a spus Leroy Sane, conform sursei citate.