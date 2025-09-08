Fotbal: Preşedintele lui Fenerbahce justifică demiterea lui Jose Mourinho – „Modul în care am fost eliminaţi este inacceptabil”

Preşedintele clubului turc Fenerbahce Istanbul, Alic Koç, a detaliat luni, într-un interviu oferit publicaţiei turceşti Fanatik, motivele care l-au determinat să se despartă de antrenorul Jose Mourinho la sfârşitul lunii august, în urma eliminării lui Fener de către Benfica Lisabona, în playoff-ul Ligii Campionilor (0-0, 0-1).

Întrebat de reporterii de la publicaţia turcă Fanatik, Alic Koç, care este foarte bun prieten cu Jose Mourinho, şi-a explicat în detaliu decizia. „A fost o despărţire amară. Chimia noastră a fost perfectă, succesele lui sunt evidente. Simpla prezenţă a lui aici a fost o mare realizare. Mai presus de toate, a fost dificil să ne despărţim de un prieten. Ştiam că antrenorul nostru va juca defensiv când am semnat contractul. Dar, la sfârşitul sezonului, am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv. Eliminarea în faţa Benficăi nu a fost o problemă, dar modul în care am fost eliminaţi a fost inacceptabil. Mi-a dat impresia că stilul de joc de anul trecut va continua”, a declarat preşedintele lui Fenerbahce.

Jose Mourinho (62 de ani) nu are, deocamdată, niciun angajament.