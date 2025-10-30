Fotbal: Titular la 15 ani, Max Dowman a intrat în istoria clubului Arsenal

15 ani şi 302 zile, aceasta este vârsta lui Max Dowman, care a debutat, miercuri seară, la Arsenal în meciul din Cupa Angliei împotriva echipei Brighton, scor 2-0.

El a devenit oficial cel mai tânăr jucător din istoria clubului Arsenal care a fost titular în toate competiţiile şi primul care a făcut acest lucru înainte de vârsta de 16 ani.

„Dacă ne-am uita la paşaportul lui, nu l-am lăsa niciodată să joace. Dar având în vedere ce a arătat Dowman la antrenamente, dacă nu l-am lăsa să joace, am fi orbi”, a declarat Mikel Arteta înainte de meci.

Dowman se antrenează cu prima echipă de la vârsta de 14 ani.