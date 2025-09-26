Fotbalist decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci. Fostul atacant de la academia clubului Arsenal avea doar 21 de ani

Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC.

Vigar s-a accidentat sâmbătă în timpul unui meci disputat la Wingate and Finchley, în cadrul Isthmian League Premier Division.

Se crede că leziunea a fost cauzată de impactul cu un zid de beton, dar clubul nu a confirmat acest lucru.

Familia lui Vigar a declarat joi că este „devastată de faptul că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el practica sportul pe care îl iubea”.

„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost plasat în comă indusă”, a anunţat familia. „Marţi, el a avut nevoie de o operaţie pentru a-i spori şansele de recuperare. Deşi aceasta l-a ajutat, rănile s-au dovedit prea grave pentru el şi a decedat joi dimineaţă”.

Vigar era fost component al academiei Arsenal şi a jucat şi la Derby County, Hastings United şi Eastbourne Borough.