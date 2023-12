Fotbalist, despre experiența la Napoli, sub comanda lui Gattuso: „Am plâns de disperare”

Hirving Lozano, component al echipei PSV Eindhoven, a jucat sub comanda lui Gennaro Gattuso la Napoli. Mexicanul în vârstă de 28 de ani are amintiri neplăcute din primele luni petrecute sub comanda actualului antrenor al lui Olympique Marseille, relatează RMC Sport.

Gennaro Gattuso a sosit pe banca lui Napoli în decembrie 2019, în urma înlăturării lui Carlo Ancelotti. Iar Hirving Lozano şi-l aminteşte foarte bine. Extrema mexicană nu a primit cu plăcere sosirea tehnicianului. „Nu mă cunoştea, nici măcar nu ştia unde am jucat”, a declarat jucătorul de 28 de ani, care acum evoluează la PSV Eindhoven. „Când eşti fotbalist, sunt momente în care îţi spui: „Uau, lucrurile nu merg bine aici””.

Lasat pe bancă în primele luni de Gattuso la Napoli, Lozano are încă amintiri dureroase din acea perioadă. Cu un sentiment de nedumerire şi de nedreptate. „Eram mereu pe bancă şi atunci mi-am spus: ‘Se întâmplă ceva’. Acel an a fost teribil. Am plâns de disperare cu soţia mea. Îţi dai seama că eşti mai bun decât mulţi oameni şi te întrebi de ce nu-ţi dau o şansă”, a explicat el în comentarii relatate de Marca.

După mai multe luni dificile, Lozano s-a apropiat în sfârşit de Gattuso. Relaţiile s-au îmbunătăţit, iar internaţionalul mexican (66 de selecţii, 18 goluri) s-a regăsit în sezonul următor (2020-2021): „În primul an, nu am vorbit deloc. Apoi s-a apropiat de mine şi a început să vorbească mai mult cu mine”.

Gennaro Gattuso a părăsit Napoli în vara anului 2021, înainte de a semna cu Valencia în anul următor şi de a se alătura echipei Marseille în septembrie anul trecut. Hirving Lozano s-a întors în acest sezon la PSV Eindhoven, unde a mai jucat între 2017 şi 2019, după ce şi-a început cariera în ţara sa natală.