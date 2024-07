Fotbaliștii Corvinului visează frumos: „Nu ştiu dacă ar fi o surpriză dacă am câştiga Supercupa”

Supercupa României, dintre campioana FCSB şi câştigătoarea Cupei României, Corvinul Hunedoara, se va disputa joi, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua.

„Ar fi un plus faptul că nu evoluează Coman şi ceilalţi jucători de la naţională”, recunoaște căpitanul de la Corvinul

Căpitanul echipei Corvinul, Alexandru Neacşa că nu ştie dacă ar fi o surpriză dacă formaţia sa ar câştiga Supercupa României la fotbal, în faţa campioanei FCSB, în prima partidă a sezonului 2024-2025.

„Este un meci important pentru noi, cu probabil cea mai bună echipă din România, câştigătoarea campionatului.

Pentru noi, aşa s-ar vedea, că ar fi un plus faptul că nu evoluează Coman şi ceilalţi jucători de la naţională, dar ei au avut întotdeauna jucători care să le suplinească lipsurile. Noi asta ne dorim, să ne bucurăm de fotbal.

E un meci cu trofeul pe masă şi cu siguranţă ne dorim să îl luăm, pentru că nu îl avem în palmares. Nu ştiu dacă ar fi o surpriză dacă am câştiga noi, dar noi ne dorim să facem un joc bun prima oară şi apoi vom vedea ce va ieşi.

Am demonstrat în sezonul precedent că putem face jocuri bune, am arătat un fotbal de calitate, am prestat un fotbal bun, asta ne dorim şi mâine”, a spus Neacşa.

„Vom da totul, vom încerca să câştigăm meciul”, artenționează hunedorenii

Jucătorul formaţiei hunedorene a declarat că este mulţumit de faptul că echipa sa este privită în orice competiţie ca având şansa a doua datorită faptului că evoluează în eşalonul secund.

„Dreptul de promovare nu depinde de noi, dar ceea ce depinde de noi este să luăm fiecare meci în parte, şi mâine urmează cel mai important. Apoi avem timp să luăm şi meciurile de Europa. Mâine vom da totul, vom încerca să câştigăm meciul.

Ştim că va fi greu împotriva unui adversar foarte bun, dar mergem încrezători. Anul trecut am demonstrat că putem face lucruri bune, încercăm să ne ridicăm şi anul acesta la nivelul performanţelor de anul trecut.

Noi, în orice competiţii am juca, suntem priviţi că pornim cu şansa a doua, venind din liga a doua, dar nouă ne convine acest lucru”, a mai spus Neacşa.