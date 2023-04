Fotbaliștii de la FC U Craiova 1948 au probleme cu executarea penalty-urilor: „Nu știu cine îl va executa următorul”

Echipa FC U Craiova 1948 a învins Chindia, pe teren propriu, cu 1-0, în primul meci al Etapei a 6-a a play-out-ului Superligii.

„Nu știu cine îl va executa următorul”, a recunoscut Nicolo Napoli

În urma acestui rezultat, formația pregătită de Nicolo Napoli rămâne pe primul loc, dar poate fi depășită de Petrolul, dacă învinge FC Botoșani, la Ploiești, cu 3 goluri diferență.

Golul din victoria împotriva Chindiei a fost marcat de Baeten, dar gazdele au ratat un penalty prin Albu. Și în runda trecută FC U Craiova a beneficiat de o lovitură de la 11m, ratată de bauza.

„Nu știu cine va executa următorul penalty, vedem, decidem săptămâna viitoare cine bate penalty. Important e că am câștigat, am mai adunat 3 puncte, vedem ce se mai întâmplă”, a spus Napoli.

Tehnicianul italian s-a referit și la partida în sine. „Un meci bun, am jucat cu o echipă bună, dar am câștigat 3 puncte, cred că echipa mea a făcut un meci foarte bun și a meritat să câștige. Știam că joacă pe contraatac, dar eu cred că am meritat pe final să câștigăm.

Baeten a făcut un meci foarte bun, dar și alții au jucat bine, am mai avut ocazii, chiar și singur cu portarul, dar portarul lor a fost bun și mergem înainte”, a spus Napoli.

Antrenorul a vorbit și despre incidentul de la final, când preparatorul fizic a fost eliminat. „S-a certat (n.r. – cu arbitrul), la fel și antrenorul de portari, dar era un meci fundamental, la fel și pentru ei. Dar îi felicit pe băieții mei că au făcut un meci foarte bun”, a spus Napoli.