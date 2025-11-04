Fotbaliștii lui FC Botoșani: „E mult să vorbim de titlu”

FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă și a încheiat turul pe primul loc.

După meciul de la Ploieşti, Andrei Miron a tras primele concluzii şi a vorbit despre lupta la titlu din Superligă.

„Am controlat jocul, am avut posesie, iar Petrolul şi-a dus misiunea la capăt. Cred că sunt mulţumiţi cu egalul, au strâns bine în apărare.

Nu se pune problema să fim supăraţi pe Mitrov, se întâmplă să ratezi penalty. Până la urmă, am câştigat un punct în deplasare, nu am luat gol şi e un moral bun pentru noi.

E mult să vorbim de titlu, aş fi naiv să spun că nu vrem play-off-ul. Obiectivul era să ne salvăm de la retrogradare, iar după ce intrăm în play-off ne vom gândi şi la cupele europene.

Nu ştiu ce aş fi spus la începutul sezonului dacă mi-ar fi zis cineva că ne batem pentru primul loc, dar eram sigur că vom face un campionat bun. Lotul s-a închegat foarte bine, majoritatea jucătorilor sunt de anul trecut”, a declarat Miron la final.

Fundaşul central şi-a lăudat şi un coleg titularizat în premieră: „Avem forţă în lot, când intră cineva de pe bancă nu se vede diferenţa. Avem accidentarea lui Ilaş, dar vreau să-l felicit pe juniorul nostru (n.r. Răzvan Creţ), care a fost foarte bun la primul meci ca titular.”