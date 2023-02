Fotbalistul care a plecat de la FCSB după o lună pentru că Ilie Dumitrescu a vrut să facă „tiki-taka”

Fostul fotbalist Claudiu Voiculeț (37 de ani), care a trecut pe la echipe ca Farul, Internațional Curtea de Argeș, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș sau Pandurii, fost legitimat și la FCSB, însă doar o lună.

„Venise domnul Pițurcă la Steaua și am înțeles că a vrut să fac parte din lot. Da, am fost prezentat. Eu venisem accidentat. Făcusem o entorsă într-un amical din cantonament. Cred că vreo 3 luni m-a ținut entorsa. Eu, când m-am dus, nu eram apt de joc. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Pițurcă, a plecat. A venit după aceea Ilie Dumitrescu. Mi-a zis că are altă gândire, venise lotul de la Urziceni.

Am discutat cu dânsul și mi-a zis că vrea să facă altceva, că vrea să facă «tiki-taka» cu cei de la Urziceni. Erau Onofraș, Bilașco…

Am zis OK și am plecat. Nu m-am dus să stau pentru bani. Am venit să joc. Putea sta frumos cu cei care se antrenau la echipa a doua. Ne-am strâns mâna și am plecat. Cred că am stat o lună. Nici nu am făcut antrenamente”, a spus Claudiu Voiculeț, potrivit gsp.ro.