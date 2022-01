Fotbalistul care își dorește să transforme Craiova în a doua sa casă: „Cred că m-am adaptat bine la echipă”

Lyes Houri i-a cucerit pe oficialii Univerității care ar fi dispuși să bage mâna adânc în buzunar pentru a-l păstra pe francez la echipă.

Mijlocașul a reușit două goluri în 11 meciuri pentru alb-albaștri, punctând în victoriile cu Dinamo din campionat și cu CFR Cluj în Cupa României. El este împrumutat de la formația maghiară MOL Fehervar, iar juveții ar trebui să plătească 600.000 de euro pentru un transfer definitiv al jucătorului de 25 de ani.

„Am știut unde vin când am semnat pentru Universitatea Craiova. Știam acest club înainte, am jucat contra Universității Craiova când eram la Viitorul. Cunoșteam faptul că este unul dintre cele mai mari cluburi din România, cu suporteri mulți şi de aceea am ales să joc la această echipă.

Eu cred că m-am adaptat bine la echipă şi cred facem o treabă bună împreună, cu mine, cu ceilalţi jucători și cu acest staff tehnic. Cu toții suntem prieteni în lot, dar cei mai buni prieteni ai mei sunt Matteo Fedele și Antoine Conte”, a mărturisit fostul fotbalist al Viitorului.

Houri a crescut cu Zidane, dar a ajuns să fie fan Messi. El a bifat 12 meicuri în cupele europene, 6 pentru Viitorul și 6 pentru Viitorul.

„Când eram mic l-am avut ca idol pe Zidane, mă uitam la el şi îmi spuneam că este un fotbalist fantastic. Idolul meu de acum este Messi, pentru mine este cel mai bun fotbalist din lume. Nu m-am gândit ce aș fi făcut în viaţă dacă nu aș fi fost fotbalist, mă gândeam doar să ajung fotbalist atunci când eram tânăr. Dacă ar fi să aleg, cred că aș fi ales ceva tot în fotbal, poate să fiu într-o funcție de conducere” a încheiat Lyes.