Fotbalistul care l-a impresionat pe selecționerul Mircea Lucescu: „Așa ceva avem nevoie, de astfel de jucători”

Mircea Lucescu s-a declarat impresionat de modul în care Alexandru Chipciu a recepționat convocarea pe ultima sută de metri, conjuncturală, primită pentru meciurile cu Canada și Cipru, după ce Andrei Borza s-a accidentat.

„Nici fundaș stânga nu am găsit. Era Opruț, dar este încă sub control medical. Trebuia să îl iau pe Ștefan, de la Craiova, practic luam doi fundași laterali de la aceeași echipă, ceea ce iar nu este corect și normal.

L-am sunat aseară pe Chipciu, imediat, un entuziasm deosebit, și Neluțu Sabău la fel, cu el am vorbit mai întâi. M-a întrebat când. I-am zis că are două avioane, unul la 8 dimineața și unul la 2 jumătate. «La 8 dimineață vin».

Așa ceva avem nevoie, de astfel de jucători. Cam asta este situația, că asta vă interesează, care este situația în jurul echipei naționale în preajma acestor două meciuri.

Sunt optimist, sper că și cei care vor debuta să se ridice la nivelul pretențiilor, iar publicul să înțeleagă lucrul acesta și să ne ajute”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare partidei cu Canada.