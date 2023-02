Fotbalistul CFR-ului evaluat la cinci milioane de euro

Ermal Krasniqi, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei CFR, a impresionat cu evoluțiile sale din Superligă. Krasniqi a înscris de două ori şi a oferit o pasă de gol, în şase apariţii.

De asemenea, el a impresionat prin driblingurile sale.

Patronul echipei CFR, Neluțu Varga, l-a evaluat pe Krasniqi la 5 milioane de euro, iar Ionuț Rada a declarat că fotbalistul este tipul de fotbalist de care are nevoie Dan Petrescu.

”E acelaşi jucător pe care l-am văzut şi cu Lazio. Este un jucător care propune. Când este în posesie se duce peste adversar. Oferă un dribling. Asta arată că de asta are nevoie CFR Cluj. Nu doar de jucători liniari care pasează de la stânga la dreapta. Acest fotbalist vine cu ceva în plus. Un jucător care se vede că este diferit faţă de profilul pe care îl are CFR Cluj”, a spus Ionuţ Rada, la Prima Sport.

Totodată, Adrian Cristea a vorbit despre Krasniqi.

”Îşi driblează adversarul direct şi este periculos. E diferit de Deac. El are experinţă mare. Are viziune bună, nu driblează. A făcut două meciuri şi vrea CFR 5 milioane? Doamne ajută să îl dea. Eu nu cred că valorează 5 milioane un jucător din România”, a spus Adrian Cristea, la Prima Sport.