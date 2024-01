Fotbalistul de la Craiova care a obținut cetățenia română și vrea să joace pentru națională: ”Sunt fericit că am reuşit să devin român cu acte în regulă!”

FCU 1948 Craiova a anunţat, miercuri, că jucătorul Andrea Padula a dobândit cetăţenia română şi va putea reprezenta naţionala tricoloră.

”Sunt fericit că am reuşit să devin român cu acte în regulă. Sunt fericit, şi în acelaşi timp, să joc pentru FCU Craiova. Este prima mea experienţă în România, iar tot ce am realizat de la venirea mea aici şi modul în care am fost primit a fost unul deosebit.

Îmi doresc să realizez performanţe la cel mai înalt nivel cu echipa mea, iar într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei naţionale”, a declarat Andrea Padula.