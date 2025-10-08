Fotbalistul de la Dinamo care îl încântă pe antrenorul Kopic

Zeljko Kopic s-a arătat impresionat de evoluţiile lui Alberto Soro.

Tehnicianul croat a transmis că Alberto Soro s-a pregătit foarte bine în ultima perioada, motiv pentru care îi va acorda din ce în ce mai multe minunte.

„Alberto este un jucător în care am crezut. Nu s-a adaptat bine la început, dar în ultima perioadă s-a pregătit foarte bine şi şi-a îmbunătăţit nivelul. Pentru mine e simplu: când un jucător munceşte şi respectă stilul echipei, merită minutele.

Le-a câştigat prin atitudine şi efort. A intrat foarte bine atât cu Craiova, cât şi pe terenul greu de la Clinceni”, a spus Kopic, la podcastul Totul pentru Dinamo.

Alberto Soro a bifat 10 meciuri în total în tricoul lui Dinamo. De-a lungul carierei sale, jucătorul ân vârstă de 26 de ani a mai fost legitimat la echipe precum Real Zaragoza, Real Madrid, Granada, Vizela şi Chaves.