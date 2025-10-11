Fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl consideră „cel mai complet”. I-a bătut pe Hagi și Ilie Dumitrescu

Invitat în podcastul moderat de Costin Ștucan, Bogdan Stelea a dezvăluit care este fotbalistul din Generația de Aur pe care îl consideră ”cel mai complet”. Fostul portar al naționalei României, în vârstă de 57 de ani, susține că i-a bătut pe Gică Hagi și Ilie Dumitrescu.

Care e fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl vede ”cel mai complet”

Bogdan Stelea este un fost fotbalist român cu o carieră de aproape două decenii. De-a lungul timpului a jucat pentru echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990, 1994 și 1998.

E un nume cu rezonanță în lumea sportului. Vorbește extraordinar de frumos despre colegii săi, demonstrând că nu are niciun fel de invidie. Recent, a spus pe cine clasează drept ”cel mai complet jucător” pe care l-a întâlnit până acum.

Concret, este vorba de un fotbalist celebru, actualmente antrenor. Acesta este Ioan Ovidiu Sabău. Cei doi au aceeași vârstă și aceeași pasiune, însă puțini își mai amintesc că au împărțit vestiarul de la Dinamo și de la echipa națională.

„Sabău… Sabău e complet! Așa ceva mi-a fost dat rar să văd. Și am jucat cu mulți. În primul rând: o forță a naturii. Era incredibil. Plecări, opriri, dribling, se apăra incredibil, ajungea în atac, centrări, orice!

Din ce am văzut eu ca jucător, mi se pare cel mai complet. Și am văzut mulți. Ca echilibru între ce știa să facă cu mingea, fizic și tactic… Eu așa ceva nu am văzut”, a declarat Bogdan Stelea, în cadrul podcastului iAM Ștucan, relatează .