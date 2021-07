Fotbalistul din Liga 1 care se poate retrage înainte de vreme: „Atenția mea se îndreaptă către sănătate”

Eric de Oliveira este unul dintre cei mai carismatici jucători străini care au trecut prin Liga 1, dar și cu o calitate individuală ridicată.

Un fotbalist ireproșabil, acesta este accidentat de mai multă vreme și este în proces de recuperare. În toamna anului trecut a suferit o accidentare și a fost nevoit să opereze de varice. În primăvară problema a recidivat, iar brazilianul a declarat că acum va urma un tratament în Cluj Napoca.

Ajuns pentru prima dată în România în 2007 la Gaz Metan, acesta revenise în toamnă la Mediaș de la Voluntari, dar nu a reușit să joace vreun minut, iar contractul său cu ardelenii s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie.

Cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 a recunoscut că se gândește acum la sănătatea sa, luând în calcul chiar retragerea din activitate. Totuși, dacă își revine, poate continua să joace alături de medieșeni.

”Nu prea bine. Mi-au apărut iar problemele după 4 zile de pregătire cu Gaz Metan. Am simțit că se întărește piciorul din nou. Nici 100 de metri nu pot să mă plimb că mi se întărește piciorul. E destul de nasol. Am găsit un tratament pe care o să-l fac în Cluj, cu un kinetoterapeut foarte bun. O să mă mut o perioadă acolo.

Problema a apărut în octombrie 2020, mi-am revenit prin martie, dar apoi a recidivat. Aveam o arteră înfundată la picior, nu circula sângele așa cum trebuie. Apoi mi-am revenit. S-a rezolvat, însă doar până când am început să fac un efort susținut și a apărut o altă problemă la gambă.

Contractul meu cu Gaz Metan s-a încheiat la finalul sezonului, dar am vorbit cu președintele și ne-am înțeles. Prioritatea mea e să-mi rezolv problema de la picior. După ce mă recuperez, conducerea mi-a spus că are nevoie de mine. Eu am ales să stau acasă, împreună cred că mai putem face lucruri frumoase. Evident, dacă mă pun pe picioare.

Am avut câteva oferte, dar n-am putut nici măcar să stau de vorbă, din cauza acestei probleme. Oricum, vreau să mă retrag de la Mediaș. Atenția mea se îndreaptă acum către sănătate, ulterior vom vedea ce se va întâmpla, dacă voi mai putea juca”, a declarat Eric de Oliveira, ajuns la 35 de ani, pentru gsp.ro.