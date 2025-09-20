Fotbalistul lui ”U” Cluj vrea să strălucească în partida cu cu FC Argeș

FC Universitatea Cluj se pregătește de a șasea deplasare a sezonului, de această dată la Mioveni, unde echipa noastră o va întâlni, sâmbătă, de la ora 18:45, pe FC Argeș, una dintre revelațiile acestui început de sezon, se arată pe site-ul oficial al echipei.

La conferința de presă de joi, Omar El Sawy nu și-a ascuns entuziasmul care îl cuprinde în așteptarea debutului și e convins că Universitatea se va ridica la nivelul meciului pentru a obține un rezultat pozitiv.

”Aștept cu nerăbdare acest moment al debutului. Am venit deja de două săpămâni și din primul moment am tot așteptat ziua în care pot să intru să demonstrez. Mai am câteva aspecte de reglat la ritm, cum nu am minute, dar cu siguranță asta o să se rezolve într-un timp sper cât mai scurt.

Va fi un meci destul de dificil, mai ales că jucăm în deplasare, cu o echipă care a impresionat până acum. E o echipă pe care trebuie să o abordăm cu toată seriozitatea, este un meci foarte important pentru noi, pentru că, în primul rând, sunt în fața noastră în clasament și sunt necesare aceste trei puncte pentru a ajunge pe locurile de play-off.

Cu siguranță, (foștii jucători ai Universității-n.n.) vor fi motivați și vor dori să demonstreze, dar noi trebuie să ne concentrăm strict asupra jocului nostru, asupra atitudinii și a motivației noastre și consider că dacă ne ridicăm din punct de vedere moral și al atitudinii cel puțin la nivelul lor, calitatea o să facă diferența și o să putem câștiga acest meci”, a declarat Omar El Sawy.