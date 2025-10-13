Fotbalistul pe care Mircea Lucescu spune că ar fi trebuit să-l cheme mai devreme

Ionuţ Radu, portarul celor de la Celta Vigo, a fost între buturi în ultimele două meciuri ale României. După victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei, scor 2-1, Mircea Lucescu a menţionat că regretă faptul că nu l-a introdus mai devreme în primul 11.

„Credeţi că eu nu am studiat extraordinar de bine toate datele lor tehnice? Credeţi că nu am vorbit cu Răzvan Lucescu care a jucat cu Celta Vigo? Eu nu l-am cunoscut până acum. În perioada în care el era la echipa naţională, eu eram departe.

Am vorbit cu el şi la telefon şi după meci imediat. Discutăm. L-am felicitat pentru prestaţie. Ce pot să spun? Regret că nu l-am chemat mai devreme. Obligaţia mea era de a continua cu un grup de jucători care au obţinut calificarea la Campionatul European. În fotbal lucrurile se schimbă de la o lună la alta. A trebuit să construim o altă echipă repede. Nu e deloc simplu. Am încercat, am lăsat acasă, am încercat, am lăsat acasă”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă.