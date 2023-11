Fotbalul englez este în doliu! Terry Venables a murit la vârsta de 80 de ani

Selecționerul care a dus Anglia în semifinalele CE 1996, Terry Venables, a murit azi, la 80 de ani.

Terry Venables a fost pe banca Barcelonei la finala Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua

După o carieră de jucător care s-a întins pe durata a 16 ani, în care a evoluat de peste 500 de ori în Premier League, Venables a trecut pe banca tehnică.

A pregătit Crystal Palace și Queens Park Rangers, iar în 1984 a ajuns la Barcelona, unde a stat 3 ani, inclusiv în celebra finală a Cupei Campionilor Europeni din mai 1986, câștigată de Steaua la loviturile de de departajare.

Ulterior a ajuns la Tottenham, fiind singurul din istoria clubului care a câștigat Cupa Angliei ca jucător și manager. În 1994 a fost numit selecționer al Angliei, iar după 2 ani a dus echipa în semifinalele CE 1996, după care a demisionat.

„Suntem devastați de pierderea unui soț și tată minunat, care a murit liniștit, după o lungă boală.

Cerem ca intimitatea să ne fie respectată în această perioadă incredibil de tristă, pentru a ne permite să plângem pierderea acestui bărbat minunat, pe care am fost atât de norocoși să l-am avut în viața noastră”, a transmis familia.

Talentele lui nu ținut doar de fotbal. În timpul carierei de jucător, Venables a fost co-autor al unor romane polițiste, care au fost ulterior transformate în serialul de televiziune Hazell, despre detectiv foarte inteligent. Cele 22 de episoade au rulat în 1978 și 1979.

Gary Neville spune că Terry Venable a fost cel mai talentat antrenor pe care l-a produs fotbalul englez

Fostul star al lui Manchester United, Gary Neville, a debutat la naționala Angliei în 1995, când selecționer era Venables. „Abilitatea pe care am avut-o de a schimba sistemele de joc în timpul partidelor și de la meci la meci a fost incredibilă, mă uluia.

Naționala Anglia avea nevoie, cu siguranță, ca el să mai stea pe banca tehnică și a fost o adevărată tristețe când a plecat la finalul Euro 96. Am simțit că nu am jucat niciodată la fel de bine pentru națională cum am făcut-o cu el selecționer.

Mă gândesc la momentele mele speciale cu Terry și pot spune că este, fără îndoială, cel mai talentat antrenor, din punct de vedere tehnic, pe care l-a produs fotbalul englez”, a spus el, potrivit Sky Sports.

„Excelent din punct de vedere tactic, a avut o manieră minunată, capabil să se ocupe de toată lumea, de la cel mai tânăr jucător până la cea mai mare vedetă.

Era deschis la minte, pregătea mult timp meciurile, s-a bucurat din plin de viață și a creat un mediu excelent, care a permis jucătorilor să dea tot ce au mai bun și să facă unul dintre turneele memorabile la CE 1996”, a declarat actualul selecționer, Gareth Southgate.