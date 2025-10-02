Fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar transmite un mesaj de pace, spune preşedintele FIFA

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat joi că fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar trebuie să transmită un mesaj de pace şi unitate, în contextul în care operaţiunea militară a Israelului în Gaza şi alte tensiuni globale alimentează apelurile ca acest sport să ia atitudine, transmite Reuters.

„La FIFA, ne angajăm să folosim puterea fotbalului pentru a uni oamenii într-o lume divizată”, a declarat Infantino în cadrul unei reuniuni a Consiliului FIFA la Zurich.

„Gândurile noastre sunt alături de cei care suferă în numeroasele conflicte care există astăzi în întreaga lume, iar cel mai important mesaj pe care fotbalul îl poate transmite în acest moment este unul de pace şi unitate”.

Infantino a declarat că forul mondial al fotbalului nu poate rezolva crize geopolitice, dar „poate şi trebuie să promoveze fotbalul în întreaga lume, valorificând caracterul său unificator, educativ, cultural şi umanitar”.

FIFA a fost îndemnată în repetate rânduri să ia măsuri în legătură cu războiul din Gaza, oficialii palestinieni insistând ca Israelul să fie suspendat din fotbalul internaţional.

Problema este analizată de FIFA de câteva luni, dar nu s-a luat încă nicio decizie. Infantino a afirmat în repetate rânduri că astfel de chestiuni necesită consensul confederaţiilor şi trebuie tratate cu prudenţă.