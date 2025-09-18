Fotbalul românesc este în doliu! Florin Marin a murit la 72 de ani

Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 23:30,
Florin Marin, fost jucător la Steaua sau Rapid și antrenor la Dinamo sau Craiova, s-a stins din viață la 72 de ani.

Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua

Internat la ATI de două săptămâni, Florin Marin s-a stins din viață astăzi, 18 septembrie, la 72 de ani. El s-ar fi aflat într-o stare extrem de gravă, în ultimul stadiu de demență, și ar fi ajuns să cântărească doar 40 de kilograme.

A fost vizitat de foști colegi, pe care cu greu i-a recunoscut, pe parcursul ultimelor zile, iar starea sa s-a deteriorat complet joi, scrie iAMSport.

„Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti.

Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 şi până în 1984 şi a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaş central. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României”, precizează Steaua Bucureşti.

Ș-a început cariera la Rapid, dar s-a consacrat la Steaua, cu care a devenit campion în 1977/1978, și a câștigat Cupa României, în următoarea stagiune. A mai jucat pentru FC Argeș și Gloria Buzău, înainte de a își încheia parcursul ca fotbalist la FC Inter Sibiu, făcând apoi pasul pe banca tehnică.

A activat ca antrenor principal sau secund la Rapid, Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul, CS Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara, FC Voluntari, dar și naționala României.

