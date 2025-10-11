Fotbalul românesc este în doliu! S-a stins marele Flavius Domide

Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide.

A fost în om de bază pentru România, în preliminariile la CM 1970

Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb.

E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui.

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit „pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme.

Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.

A fost și om de echipă națională, parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

A fost președintele echipei pe care a iuvit-o atât de mult

După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi secund și principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993.

Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte, într-un moment greu de tot, pe când existența clubului era tot mai îngreunată de vremuri.

I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de „old-boys”, cu fotbaliști sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganța-i cunoscută.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de „Cetățean de Onoare”. Iar în 2022, la puține zile după ce împlinise 76 de ani, a dat lovitura de începere a meciului UTA – CS Mioveni.