Fotbalul românesc, în doliu: a murit Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj

Doliu uriaș în fotbalul românesc! Clubul Universitatea Cluj a anunțat decesul lui Aurel Stoica, fost jucător al echipei timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Aurel Stoica, care a evoluat și la Steaua București, s-a stins din viață la doar 67 de ani.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, au transmis reprezentanții clubului clujean de fotbal, într-un mesaj postat pe Facebook.

Aurel Stoica s-a născut pe 5 noiembrie 1958, la Târgu Mureș și a ajuns la „U” Cluj în 1983, devenind rapid unul dintre jucătorii apreciați. Fotbalistul a mai jucat la Chimica Târnăveni, Steaua (1981), FC Bihor, ASA Târgu Mureș și Electromureș Târgu Mureș.