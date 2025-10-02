Fotbalul românesc oferă tinerilor fotbaliști minute insuficiente. Doar Turcia și Grecia sunt sub noi

O analiză Intelligence Centre FRF evidențiază faptul că România este una dintre țările europene care oferă cele mai puține minute tinerilor, se arată pe site-ul FRF.ro.

Pornind de la un raport UEFA privind situația talentelor în Top 20 competiții la nivel european, Intelligence Centre FRF a comparat datele cu cele din România. Concluzia? Dintre țările analizate, doar Turcia și Grecia au oferit mai puține minute fotbaliștilor U23 în sezonul 2024-2025. Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care, la nivelul primei ligi din România, echipele sunt obligate prin regulament să aibă în permanență pe teren un jucător eligibil pentru naționala U21.

Cluburile din țara noastră au oferit 4% din totalul minutelor jucătorilor U20, procent comparabil și cu alte campionate mai puternice, cum ar fi Anglia, Germania sau Portugalia, peste Spania și Italia, dar procentul total pentru timpul alocat fotbaliștilor U23 este de 24%, de două ori mai puțin decât este trecut în dreptul liderului din acest clasament, Belgia, campionat în care tinerii au evoluat în 49% din minute.

Top 3 este completat de Țările de Jos și Austria, ambele cu un procent de 46%. Sub România mai sunt Turcia și Grecia, ambele cu 18%. Media în campionatele analizate este de 34% (28% jucătorii cu vârsta între 20 și 23 și 6% jucătorii U20).

De menționat faptul că, în competiția din Danemarca, tinerii U20 au evoluat cel mai mult, în 12% din totalul minutelor.

Analiza Intelligence Centre FRF evidențiază rolul important pe care prevederile regulamentare care pun accentul pe promovarea tinerilor jucători, cum ar fi „Regula U21” de la nivelul primei ligi, îl au în tot acest context european.

Un argument în plus pentru existența cotelor de jucători tineri este reprezentat de faptul că, deși tinerii din alte competiții bifează mai multe minute, România e singura țară, exceptând selecționatele din Top 5 campionate, care a fost prezentă la fiecare din ultimele 4 ediții ale Campionatului European U21 (3 calificări directe și una din oficiu, în calitate de gazdă).