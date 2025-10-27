Fotbalul spaniol este în doliu! A murit fostul portar al echipelor Real Madrid şi Valencia
José Manuel Ochotorena, fost portar al lui Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la 64 de ani, din cauza bolii.
I-a antrenat pe cei mai mari portari spanioli, Iker Casillas, Victor Valdés și David De Gea
În timpul carierei sale de jucător (1982-1998), a câştigat de trei ori campionatul, două Cupe UEFA şi o Cupă a Ligii cu Merengues, înainte de a semna cu Valencia, unde a primit trofeul pentru cel mai bun portar din Liga în sezonul 1988-1989. Datorită acestor performanţe, a fost convocat să participe la Cupa Mondială din 1990 cu Roja în Italia, chiar dacă acolo a fost inevitabil blocat de numărul 1 de la acea vreme, Andoni Zubizarreta.
După ce s-a retras din activitate în 1998, a început o carieră de antrenor de portari la Valencia, în staff-ul unui anume Rafael Benitez, pe care l-a urmat apoi la Liverpool între 2004 şi 2007. A câştigat o Ligă a Campionilor şi o Cupă Angliei cu Liveprool înainte de a se întoarce la Valencia, unde a alternat între antrenorul portarilor la club şi la echipa naţională.
Trecerea sa în staff-ul Roja va fi încununată de succes. Timp de şaptesprezece ani (2004-2021), a contribuit la momentele de glorie ale echipei sale, participând la tripla Euro 2008, Cupa Mondială 2010 şi Euro 2012.
După ce i-a antrenat pe cei mai mari portari spanioli (Casillas, Valdés, De Gea), a continuat să activeze la Valencia până când boala l-a îndepărtat de terenuri în ultimele luni.