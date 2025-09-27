Francesco Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Marele Premiu al Japoniei
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 27 septembrie 2025, ora 12:12,
Plecat din pole position, Francesco Bagnaia (Ducati) a dominat cursa sprint de la Motegi, sâmbătă, la Grand Prix-ul Japoniei la MotoGP.
Italianul l-a devansat pe Marc Marquez (Ducati), care se află într-o poziţie foarte bună pentru a câştiga titlul duminică.
Fratele său, Alex Marquez (Ducati-Gresini), singurul pilot care îl mai poate împiedica să câştige al şaptelea titlu mondial în MotoGP, a terminat doar pe locul zece, fără să obţină niciun punct. Marc Marquez a făcut astfel un pas înainte către titlu şi se poate mulţumi cu locul al doilea duminică, chiar dacă fratele său mai mic câştigă. Acesta din urmă va trebui să obţină cu şapte puncte mai mult decât fratele său mai mare duminică pentru ca lupta pentru titlu să se prelungească cu o săptămână.Spaniolul Pedro Acosta (KTM) a ocupat locul 3 la cursa sprint de sâmbătă.