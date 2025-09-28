Francesco Bagnaia a câștigat MP al Japoniei, iar Marc Marquez și-a asigurat titlul mondial

Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) și-a asigurat al șaptelea titlu mondial la MotoGP, terminând pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, a 17-a etapa din cele 22 ale CM 2025, câștigat de coechipierul său, italianul Francesco Bagnaia, pe circuitul Motegi.

Bagnaia câștigase sâmbătă proba de sprint

Catalanul în vârstă de 32 de ani i se alătură astfel legendei italiene Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu șapte titluri la clasa-regină a motociclismului viteză și se apropie de recordul deținut de un alt italian, Giacomo Agostini, care a câștigat opt titluri. În total însă, Marquez are nouă titluri mondiale, inclusiv titlul la 125cc în 2010 și titlul la Moto2 în 2012.

Plecat în cursă din linia 1, poziția a 3-a, Marc Marquez a reușit să încheie pe locul secund, asigurându-și astfel punctele necesare în clasamentul general care i-au securizat practic locul 1 la finalul sezonului competițional.

Italianul Bagnaia, plecat din pole position, a dominat întrecerea, după ce sâmbătă a câștigat și proba de sprint premergătoare Marelui Premiu. Pe locul trei s-a situat un alt spaniol, Joan Mir (Honda).