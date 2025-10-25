Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei

Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP, după ce a obţinut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, pe circuitul de la Sepang, notează news.ro.

Pilotul Ducati l-a devansat pe spaniolul Alex Marquez (Ducati-Gresini) şi pe compatriotul său italian Franco Morbidelli (Ducati-VR46), care s-a clasat pe locul al treilea.