Francuski zlatni novac 20 franaka Napoleon Francuska otkup zlatnika, kupnja, ulaganje, numizmatika

Više informacija o zlatnim kovanicama iz naše ponude potražite u web shopu Butik Plemenit. Dizajn zlatnog numizmatika Sovereign s likom kraljice Elizabete promijenjen je 1974. Godine, a ova je kovanica poznata po nazivu zlatnik Sovereign Elizabeth II s tijarom. Izdanje na kojem se nalazi lik mlade kraljice – inaugurirane na britansko prijestolje 1952.

Ostali svetski poznati zlatnici

Godine stekao je moćnu reputaciju, postavši najprodavanijom investicijskom zlatnom kovanicom u Europi i Japanu. Njegovi rivali – investicijski zlatnici Krugerrand, Maple Leaf (Javorov list) ili American Eagle (Američki orao) u austrijskom su zlatniku Wiener Philharmoniker dobili dostojnu, žestoku konkurenciju. Investicijski zlatnik Wiener Philharmoniker iznimne je ljepote i profinjenosti, te spada u red najpopularnijih ulagačkih proizvoda od zlata u svijetu. Kovnica Münze Österreich koja prozvodi zlatnik Wiener Philharmoniker izdaje novu seriju s identičnim dizajnom svake godine. Starija su izdanja – prije uvođenja eura kao službenog platežnog sredstva u Austriji – imale nominalu izraženu u austrijskim šilinzima. Tako su, primjerice, zlatnici od jedne desetine unce imali nominalu od 200 schillinga, od četvrtine unce 500 schillinga, od polovine unce 1000 schillinga, a od jedne unce 2000 schillinga.

Gde kupiti dukate za poklon?

Sveta Bogorodica (Majdanpek zlatnik)

Naša kolekcija dukata za decu obuhvata pažljivo odabrane dizajne koji su savršeni za rođendanske poklone, nagrade za školske uspehe ili kao trajna uspomena na važne trenutke. Ovi dukati nisu samo prelepi već su i edukativni, podučavajući decu vrednosti i značaju štednje od malih nogu. Sa svakim dukatom dolazi priča koja može biti inspirativna i motivišuća za mlade umove.

Zašto su zlatni dukati toliko popularan izbor za ulaganje?

Zlatnik Sveti Đorđe je idealan poklon za one koji žele da izraze snagu, zaštitu i veru u pobedu dobra. Savršen je za krštenja, krsne slave, rođenja dece i značajne životne prekretnice, kada želite da voljenoj osobi darujete simbol hrabrosti, vere i božanske zaštite. Njegova simbolika, u kombinaciji sa čistotom zlata, čini ga ne samo numizmatičkim i kolekcionarskim primerkom, već i moćnim duhovnim amuletom. Godine zlatnik Sovereign Elizabeth II s tijarom kovan je u milijunskim nakladama, i to u dvije različite razine kakvoće kovanja – uobičajena i dokazna (“proof”). Prve godine, 1974., iskovano je nešto više od pet milijuna komada, a do 1982. Godine ukupno je u optjecaj pušteno više od 38 milijuna primjeraka.

Dukat Zlatnik Nikola Tesla 4gr

Грижење је стари начин за проверу да ли је неки златник фалсификат.

Tekstom „1 UNZE GOLD 999,9” označen je zlatnik težine jedne unce i nominale 100 eura.

Hrvatski državni grb uvijek je dio naličja, zajedno s nominalnom vrijednošću. U nastavku predstavljamo nekoliko od ukupno tridesetak različitih serija zlatnika i srebrnjaka u izdanju HNB-a. Hrvatska narodna banka prvi je puta izdala seriju numizmatički vrijednih zlatnih i srebrnih kovanica sredinom 1994.

Zlato – heroj među investicijama

Prilikom pohrane zlatnika, postoji trošak skladištenja. Vaši lični podaci će se koristiti za podršku vašem iskustvu na ovoj veb lokaciji, za upravljanje pristupom vašem nalogu i za druge svrhe opisane u našem politika privatnosti. Uz kanadski maple leaf zlatnik, poznat je i po tome da ima najmanji investicioni zlatnik od samo 1 grama, kao i po tome da svake godine malo izmeni svoj dizajn. Više o ovom dukatu, možete čitati u specijalnom tekstu o njemu na ovoj stranici. Mali je težine 3,49 grama i prečnika 20 mm, a veliki je 4 puta teži odnosno ima 13,96 grama i prečnika je 39,6 mm. Sada kada ste upoznati sa tom skalom i rangiranju zlatnika po čistoći, vreme je da vidimo koji su to zlatnici najčešći u upotrebi i koji su najpopularniji.

Zlatnici sa istorijskim i ličnostima

Većina zemalja u svetu prestala je da izrađuje zlatnike kao monetu do 1933. Kanadski Maple leaf zlatnici se vrlo često mogu naći na našim prostorima, a u svetu svakako važe za jedne od 5 najpopularnijih zlatnika. Konkretno, jedni su od najzastupljenijih kod nas, i velika im je prednost to što imaju vrlo dobru čistoću zlata i što su likvidni odnosno relativno lako je prodati ih. Pravili su se izvorno do 1915.godine, a od tada ih izradjuje kovnica iz Beča koja se zove Münze Österreich. Zlatnici i zlatni dukati su poslednjih godina i kod nas postali vrlo zlatnik me popularni, pa je vreme da se sa njima bolje upoznate, ako do sada to već niste učinili.

Posedujemo vlastitu radionicu gde izrađujemo i popravljamo zlatni i srebrni nakit. Za još veću emotivnu vrednost, nudimo besplatnu gravuru na poleđini svakog zlatnika. Možete dodati ime, datum ili posebnu poruku i učiniti svoj poklon jedinstvenim i nezaboravnim.

Finansijska kriza koja već godinama vlada u svijetu dovela je do toga da cijena zlata ide stalnom uzlaznom putanjom. Cijena zlata već skoro deceniju konstantno raste i trenutno je u porastu od čak 45%, bez indicije o zaustavljanju raste usled sve većeg obezvređivanja novca. Hrvatski zlatnici pomalo su zaboravljeni poklon koji ponovo doživljava svoju slavu. Tradicionalni zlatnici savršen su dar za sve prigode, a najviše se kupuju u sezoni pričesti, krizmi, vjenčanja i krštenja.

Više informacija o malom dukatu saznajte na ovoj stranici.

Kružno oko vijenca ispisan je tekst EMPIRE FRANCAIS (izdanje iz 1852. nosi tekst REPUBLIQUE FRANCAISE).

Zanimljivo za ovaj zlatnik je i to da na sebi nema utisnutu nominalnu vrednost.

Zlatnik Wiener Philharmoniker od desetine unce (3,11 grama)

Kao godinu izdanja, što naravno ne znači da su tada doista i proizvedeni. Zlatni dukati koji imaju ispisanu neku drugu godinu izdanja, a ne 1915., u pravilu su doista kovani i pušteni u optjecaj te godine. Unutar lovorovog venca nalazi se tekst koji označava vrednost novčanice (20 FRANCS) ispod koje je ispisana godina izdanja. Na dnu kovanice nalazi se i oznaka izdanja (obično je to slovo A). Kružno oko venca ispisan je tekst EMPIRE FRANCAIS (izdanje iz 1852. nosi tekst REPUBLIQUE FRANCAISE).

Zlatnici za poklon praktični su i likvidni

Kada tražite poklon koji će zadržati svoju vrednost i kada deca porastu, zlatnici za decu su idealan izbor. Oni su ne samo simbol bogatstva, već i trajne vrednosti. Danas četvrta generacija zlatara izrađuje nakit sa bogatim iskustvom stečenim godinama rada.

Licencirani korisnik mora da unese korisničko ime i šifru prilikom logovanja. Kovanice se uvek stavljaju u posebne zaštitne kapsule, a zlatne poluge su u hermetički zatvorenim pakovanjima i dodatno ih stavimo u kartonsku karticu. Prilikom isporuke na Vašu ili adresu kurirske službe, proizvodi se transportuju u posebno izrađenim transportnim sigurnosnim pakovanjima.

Zlatnik Krstionica 1,75g

Upravo ta večna poruka pretočena je u zlatnik “Mali princ” – delikatno izrađen predmet koji sadrži više značenja nego što na prvi pogled deluje. Ova web stranica koristi Google Analytics za prikupljanje anonimnih informacija kao što su broj posjetitelja na stranicu i najpopularnije stranice. Zlatnike je najbolje da kupujete na proverenim mestima i na mestima gde ćete dobiti sertifikat. Kupovinom zlatnika preko našeg sajta ili u našoj radnji za svaki zlatnik dobijate sertifikat kao i pakovanje sa ukrasnom kesom. Naša kolekcija obuhvata širok spektar motiva na dukatima, uključujući religijske figure kao što su Sveti Nikola, Sveti Luka, Sveta Petka, Bogorodica, kao i dukate sa državnim grbom Srbije. Ovi dukati dolaze u tri veličine – 3, 5 i 8 grama, pružajući različite opcije za svaku priliku i preferencu.

Ako novčić nema spoljnu kružnicu, slova na vrhu su potpuno ravna.

Još jedna praktična prednost dukata je što su univerzalni.

Dostupan je u finoći 900 (21.6k), kombinujući vrhunsku izradu plemenitog metala sa jednom od najčuvenijih ikona pravoslavnog sveta – Bogorodicom Trojeručicom.

S obzirom na period stabilizacije zlata i porasta njegove cene tokom 2024.

Dukat za krštenje – cena

Na obversu zlatnika nalazi se u profilu kraljev lik okrenut na desno. Uz rub, oko njegove glave, ispisan je tekst LEOPOLD II ROI DES BELGES, a na dnu se nalazi godina izdanja. Ovaj sajt koristi kolačiće da vam ponudi bolje iskustvo pregledanja. Pregledavanjem ove veb stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Zlatnik” spaja tradicionalnu simboliku i moderan, razigran motiv bebinih stopala, izrađen na 14k zlatu finoće 585. Idealan je kao uspomena na prve korake i važna obeležja detinjstva, jer zahvaljujući kvalitetnoj izradi zadržava svoju vrednost i sjaj kroz godine.

Kolekcija Rainbow slavi fantastične događaje u našem životu koji menjaju naš svet kakav poznajemo. Nakit iz ove kolekcije daju živopisnu sliku neba ukrašenog eksplozijom prelepih duginih boja, zračeći moćnim nijansama istinske sreće, nade, mira i harmonije. Svakim novim komadom nakita sjajnog dizajna i nenadmašne izrade želimo da vam predstavimo kreativnost, stručnost i posvećenost našeg tima. Neka vaše zauvek započne najlepšim komadom nakita.Izaberite savršen dijamantski prsten. Proizvodi se pakuju u zaštitnu ambalažu i stavljaju se u diskretno pakovanje bez brenda. Pregledaćemo vaš zahtev i kontaktirati vas što je pre moguće.

Zlatnici

