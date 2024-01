Franța a făcut un pas mare spre semifinalele CE! Nikola Karabatic a devenit golgheterul all-time al competiției

Naționala masculină de handbal a Franței este prima echipă care a câștigat patru puncte în Grupa 1 principală la CE din Germania.

Formația pregătită de Guillaume Gille a învins Croația cu 34-32 (18-18), iar Nikola Karabatic a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției, cu 289 de goluri.

𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘 🤩 With 𝟮𝟴𝟵 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 Nikola Karabatic has scored more than anyone ever in Men’s EHF EURO history 🔥

Is there anything left to say about him? 🤯#ehfeuro2024 #heretoplay @FRAHandball pic.twitter.com/JyC8eEtSPL

