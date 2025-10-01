Frenkie de Jong, tranșant după înfrângerea Barcelonei cu PSG: ”Nu plecăm fericiți”

PSG a învins FC Barcelona, scor 2-1, printr-un gol înscris de Ramos Goncalo în minutul 90.

Frenkie de Jong a oferit o primă reacție la finalul partidei și s-a declarat dezamăgit de înfrângerea suferită de catalani.

„Sunt foarte dezamăgit. Dacă încasezi gol în ultimul minut și pierzi, mai ales acasă, pleci dezamăgit”, a spus de Jong la flash-interviu.

„Cred că ei au fost mai buni în faza finală și în a doua repriză, per total. Noi am început mai bine partida. A fost un duel de la egal la egal o perioadă, dar e adevărat că în repriza a doua ei au fost superiori.

A fost un meci bun să vedem unde ne situăm. Noi suntem o echipă de top a Europei. Astăzi au câștigat ei, dar mai este mult de jucat în Champions League. Deși doare că am pierdut, acest rezultat nu este determinant. Vrem mereu să câștigăm, nu plecăm fericiți. Mai e un drum lung de parcurs. Trebuie să ne îmbunătățim și știm asta. O vom face”, a încheiat mijlocașul Barcelonei.