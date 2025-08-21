FRF a aprobat formatele pentru încă o competiție

În urma sedinței de Comitet Executiv al Federației Române de Fotbal de miercuri, 20 august 2025, au fost aprobate următoarele subiecte cu privire la noul sezon al competițiilor feminine, se arătă pe site-ul oficial al FRF.

Componența SuperLigii Feminine, alături de formatul competițional pentru sezonul 2025/2026

Componența Ligii 2 și Ligii 3 Feminin, alături de formatele competiționale

SUPERLIGA FEMININĂ

Sezonul 2025/2026 din SuperLiga Feminină aduce la linia de start 8 echipe:

Farul Constanța

AFK Csikszereda

”U” Olimpia Cluj

CS Gloria Bistrița

CS Atletic Olimpia Gherla

ACS Vasas Femina FC

CSM Unirea Alba Iulia

SSU Politehnica Timișoara

FORMATUL COMPETIȚIONAL

Sezon regular: Cele opt echipe vor juca între ele tur-retur, rezultând un total de 14 meciuri. Acest format asigură fiecărei echipe întâlniri pe teren propriu și în deplasare cu toate celelalte participante.

Play-off și Play-out: La finalul sezonului regular, primele patru echipe vor avansa în play-off, iar următoarele patru vor intra în play-out. Atât în play-off, cât și în play-out, se vor juca meciuri tur-retur de două ori (2x tur-retur), adăugând încă 12 meciuri la programul sezonului.

Total meciuri: Sezonul va cuprinde un total de 26 de meciuri.

PROMOVARE / RETROGRADARE

Câștigătoarele celor două serii din Liga 2 Feminin (locul 1 – Seria 1 și locul 1 – Seria 2) vor promova direct în SuperLiga Feminină la finalul campionatului. Ultimele două clasate în SuperLiga Feminină (locurile 7-8 la finalul sezonului 24/25) vor retrograda direct în Liga 2 Feminin în baza clasamentului final al competiției.

CUPA ROMÂNIEI FEMININ

Cupa României feminin aduce la start 47 echipe astfel: 8 echipe din SuperLiga Feminină, 20 de echipe din Liga 2 Feminin și 19 din Liga 3 Feminin.

FAZA PRELIMINARĂ

Constă în baraj eliminatoriu: Baraj între 2 echipe nou-promovate (ținând cont de criteriile geografice) – una avansează mai departe.

Turul 1: Intră în competiție câștigătoarea barajului + următoarele 11 echipe din Liga 3 Feminin clasate pe ultimele locuri în sezonul 2024/2025 – rezultând 6 câștigătoare. Jocurile se dispută pe terenul echipei mai slab clasate sezonul trecut, cu mențiunea că dacă sunt extrase să joace între ele două echipe nou-înscrise, se stabilește prin tragere la sorți echipa gazdă.

Turul 2: Participă cele 6 câștigătoare din turul 1 + cele 6 echipe rămase din Liga 3 Feminin + cele 20 echipe participante în L2 Feminin rezultând 32 echipe participante – 16 câștigătoare se califică mai departe în Turul 3.

Turul 3: Cele 16 câștigătoare din Turul 2 joacă între ele rezultând 8 echipe calificate mai departe în faza grupelor.

Pentru toate cele trei tururi preliminare, meciurile se vor disputa într-o singură manșă, pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent. Împerecherea jocurilor va fi făcută ținând cont de criteriul geografic.

FAZA GRUPELOR

Intră în competiție echipele din SuperLiga Feminină (8), alături de cele 8 echipe calificate din tururile anterioare. Cele 16 echipe vor fi împărțite în 4 grupe a câte 4 echipe ținând cont de următoarele criterii:

Capii de serie ai fiecărei grupe vor fi primele 4 clasate în SuperLiga Feminină în sezonul precedent (Locul 1 – cap de serie GA, Locul 2 – cap de serie GB, Locul 3 – cap serie GC, Locul 4 – cap serie GD).

Grupele vor fi completate în continuare tot în baza clasamentului din sezonul precedent al SuperLigii, fiecare echipă completând câte un loc în grupă în funcție de locul din clasament după cum urmează: Locul 5 – GD, Locul 6 – GC, Locul 7 – GB, Locul 8 – GA). Nou-promovata/promovatele vor fi considerate locurile 7-8 în SuperLigă, prin urmare vor completa grupele ținând cont de această poziție. Dacă sunt 2 echipe nou-promovate, locurile vor fi ocupate în funcție de numărul de puncte acumulate în sezonul precedent din Liga 2 Feminin.

După ocuparea locurilor de către echipele din SuperLigă, se va continua completarea grupelor cu echipele calificate din preliminarii. Echipele care se califică din fazele preliminare vor fi împărțite în grupe ținând cont de criteriul geografic, cu scopul de a reduce distanțele de transport. Grupa în care vor fi distribuite se va stabili prin tragere la sorți.

REPARTIZARE ECHIPE SEZON 2025/2026

– Meciurile se vor disputa în sistemul ”fiecare cu fiecare” într-o singură manșă, aplicând tabela Berger cu un tur pentru 4 echipe.

– Se califică mai departe în semifinale prima clasată în fiecare grupă.

Semifinale: Cele patru echipe calificate se întâlnesc tur-retur. Meciurile din semifinale se vor stabili prin tragere la sorți, prima extrasă urmând a fi desemnată gazdă a primului meci.

Finala: Câștigătoarele semifinalelor se întâlnesc în etapa finală, gazda jocului fiind echipa mai bine clasată sezonul precedent.

Cartonașele galbene primite de jucători și antrenori în Cupa României Fotbal Feminin, nu vor fi preluate sau executate în campionat, evidența fiind ținută în mod distinct de cluburi, în funcție de competițiile la care acestea participă.