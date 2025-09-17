FRF a făcut anunțul despre biletele la meciurile echipei naționale

Drumul naționalei de tineret către EURO 2027 continuă în luna octombrie cu partida de la Cluj-Napoca împotriva Ciprului. Până la meciul cu ciprioții, tricolorii își vor face încălzirea la Arad, împotriva Serbiei, una din gazdele turneului de peste doi ani, potrivit FRF.

Pe 10 octombrie, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, naționala de tineret va juca o partidă de verificare împotriva Serbiei, țară care alături de Albania va găzdui turneul final de tineret de peste doi ani. Patru zile mai târziu, tricolorii se vor muta la Cluj-Napoca, unde vor întâlni reprezentativa Ciprului, în cel de-al treilea meci din preliminarii. Ambele partide sunt programate la ora 19:00.

Ce este important de știut: